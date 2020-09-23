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Haberler Sarmaşık Astigmatın çözümü lazer

Astigmatın çözümü lazer

Astigmatın çözümü lazer
Giriş Tarihi: 23.9.2020

KAŞKALOĞLU Göz Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Bilgehan Sezgin Asena, halk arasında bilinenin aksine, astigmat rahatsızlığının lazerle tedavisinin mümkün olduğunu söyledi. Sık görülen görme kusurlarından biri olan astigmatın, gözlük kullanılmadığında baş ağrısı, bulanık görme ve netlik kaybı gibi rahatsızlıklara neden olduğunu belirten Asena, "Femtosaniye Lasik uygulamasıyla astigmat tedavisinde başarılı sonuçlar alabiliyoruz" dedi.

ŞENOL KANTÜRK

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