Vücudun askerlerini besleyin

Ege Üniversitesi (EÜ) Tıp Fakültesi İmmünoloji ve Alerji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Okan Gülbahar, yeni tip korona virüsle (Kovid-19) mücadelede maske, mesafe ve hijyenin yanı sıra egzersiz, düzenli uyku ile içerisinde birçok gıdanın bulunduğu "sağlıklı beslenme reçetesi"nin de önemli olduğunu söyledi. Doktor önerisiyle bazı besin takviyelerinden yararlanılabileceğini aktaran Gülbahar, şunları kaydetti:

VİTAMİN VE MİNERALLER

"Bağışıklık sistemindeki askerleri güçlendirmenin yolu stresi azaltmak, sağlıklı kiloyu korumak ve iyi bir beslenme programından geçiyor. Örneğin C vitamini viral, bakteriyel ve diğer enfeksiyonların önlenmesine yardımcı olur. D vitamini ise soğuk algınlığını ve grip riskini azaltır. A vitamini de kısa süreli kullanıldığında solunum yolu enfeksiyonlarıyla savaşma yeteneğini desteklemeye yardımcı olur. Çinkonun, hastalığın başlangıcından sonraki 24 saat içinde alındığında enfeksiyon sıklık ve soğuk algınlığı süresini azaltmaya yardımcı olduğu biliniyor. Çinko; balık, karides, istiridye, et, karaciğer, buğday tohumu, kabak çekirdeği, ayçiçeği çekirdeği, tüm tahıllar, ceviz, badem, yumurta, peynir ve süt tüketimiyle elde edilebilir."



CEVİZ

GÜLBAHAR, ceviz gibi gıdalardan kolayca elde edilen ve vücudun bakterilere, virüslere ve kanser hücrelerine karşı savunmasını güçlendiren bir antioksidan olan selenyumun da bağışıklık için önemli olduğunu kaydetti.



1 YAŞINDAN SONRA BAL

HAM bal kullanımıyla, burun ve ağız gibi mukoza zarının hafif ağrılarının ve iltihabının giderilebilir. 1 yaştan sonra her yaşta birey için balın öksürük ve boğaz ağrısına karşı faydalı olabilir.



SARIMSAK

TAZE, yaşlanmış öz ve sarımsak takviyeleri, üst viral solunum yolu enfeksiyonlarının şiddetini azaltabilir ve soğuk algınlığının viral enfeksiyonlarını önlemede işlev görebilir.



YOĞURT VE TURŞU

PROBİYOTİKLER, hem bağırsak sağlığını destekleyen hem de bağışıklık sisteminin işlevini ve düzenlenmesini etkileyen iyi bakteri içerir. Özellikle çocuklarda solunum yolu enfeksiyonlarının sayısını da azaltabilirler. Yoğurt, kefir, lahana turşusu, ekşi mayalı ekmek ve bazı peynirlerde bulunur.



MANTAR

BETA glukanların viral saldırıya karşı aktiviteyi uyardığı biliniyor. Bu bulgular, soğuk algınlığı ve grip semptomlarında azalmaya yardımcı oluyor. Beta glukanlar da arpa lifi, yulaf, tam tahıl, mantar ve deniz yosunundan sağlanabiliyor.