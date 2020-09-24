BATI Anadolu Sağlık ve Eğitim Kurumları bünyesinde eğitim ve öğretime devam eden Batı Anadolu Okulları Bilim ve Mesleki Teknik Liseleri, yeni eğitim öğretim yılına pandemi tedbirlerinden taviz vermeden başladı.
ÖNLEMLER ALINDI
Online eğitim için Batıanadolu TV'nin 31 Ağustos'ta yayın hayatına başladığını belirten BASEK Yönetim Kurulu Başkanı Op. Dr. Özer Gürbüz, "Yüz yüze eğitimin yapılabilmesi için Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu'nun yayınladığı tüm tavsiye önlemleri eğitim kurumlarımızda da aldık" dedi. Yeni normalleşme kapsamında okulların açılmasıyla öğrencilerine kavuşmanın heyecanını yaşadıklarını belirten Gürbüz, "Salgın riskinin devam ettiğini biliyoruz. Çocuklarımızın sağlığı için Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu'nun okullar için açıkladığı tüm önlemleri aldık" dedi.
BASEK güçlü altyapısıyla eğitime başladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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