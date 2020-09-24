Dereotu, anne sütünün kalitesini artırıyor

İnsanlık tarihi boyunca geleneksel tıpta tedavi amaçlı olarak kullanılan dereotu, iyi bir kalsiyum, manganez ve demir kaynağıdır. Bir antioksidan gıda olarak, flavonoidler ile sağlık yararları sağlayan özelliklere sahiptir. Özellikle çocuklarda karın ağrılarına iyi gelen dereotu, zengin kalsiyum barındırması nedeniyle kemik gelişimine de katkı sağlar. Ayrıca, emziren annelerde süt kalitesini ve süt oranını artırır.