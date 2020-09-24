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Haberler Sarmaşık Leyla Ataman dünya evine girdi

dünya evine girdi

Leyla Ataman dünya evine girdi
Giriş Tarihi: 24.9.2020

A Haber'de her pazar Sağlık Saati programıyla izleyici karşısına çıkan sunucu Leyla Ataman, Muğla'nın Seydikemer ilçesinde düzenlenen düğünde Ferhat Soyal ile evlendi. Yaptığı sağlık programları ile önemli konuları gündeme taşıyan başarılı sunucu, yaklaşık beş yıldır birlikte olduğu Ferhat Soyal ile pandemi tedbirleri kapsamında, sade bir törenle dünya evine girdi. Seydikemer'de gerçekleşen düğüne, sınırlı sayıda konuk davet edilirken korona virüs tedbirlerine özen gösterildi.

ADEM ÜLKER

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