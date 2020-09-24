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Maske hikaye parti şahane

Yaz döneminde pandemi tedbirlerinin yok sayıldığı 'da, onlarca mekan kapandı, yüzlerce kişi maske ve sosyal mesafe kurallarına uymadığı için para cezasına çarptırıldı.

Maske hikaye parti şahane
Giriş Tarihi: 24.9.2020

Yapılan tüm uyarılara rağmen vurdumduymaz bir şekilde eğlenen isimlere Süperstar Ajda Pekkan ve kardeşi Semiramis Pekkan da katıldı.

RİSK GRUBUNDALAR
Geçtiğimiz günlerde yakın dostlarıyla Alaçatı'daki Alavya Otel'de bir araya gelen Pekkan kardeşler, risk grubunda olmalarına rağmen dostlarıyla maskesiz bir şekilde eğlendi. 74 yaşında olan Ajda Pekkan, şarkıcı Hakan Altun'la sahneye çıkıp şarkı söyledi. 71 yaşındaki Semiramis Pekkan ise arkadaşlarıyla dip dibe onlara eşlik etti. Öte yandan, pandemi nedeniyle sahne almadığını söyleyip herkesi tedbirli olmaya davet Hakan Altun da, Alaçatı'daki partide verdiği sağduyu mesajlarını unuttu. Parti sonunda çekilen hatıra fotoğrafındaki tablo 'bu kadar da olmaz' dedirtti.


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