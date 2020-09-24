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ile 2 bin 500. bölüme imza attı

Müge Anlı ile Tatlı Sert 2 bin 500. bölüme imza attı
Giriş Tarihi: 24.9.2020

HAFTA içi her gün atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert, dün 2500. bölümüyle ekrana geldi. Müge Anlı ve ekibi ilk günden bu yana başarılarıyla adını TV tarihine altın harflerle yazdırdı. 13 sezon boyunca ekranda 3 bin 24 kayıp kişiyi bulan Anlı, ayrı düşmüş 888 aileyi birbirileriyle kavuştururken, 154 tane cinayet dosyasını da aydınlattı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve eşinin desteği ile başlattığı okuma- yazma seferberliğinde 1 milyon 155 bin vatandaşın okuryazar olarak belgelerini almasını sağlayan Anlı, bu rakamla Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdı. Duygularını dile geti ren Müge Anlı, "Gerçekten 2 bin 500 bölümü geride bıraktık. Nitelik değil nicelik önemli. Siz bu niceliği en üst seviyeye taşımak için her zaman yanımızda oldunuz. Bu ülkenin susmayan, güçsüzün yanında yer alan, iyiliğe inanan güçlü seslerine tüm izleyicilerime teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız" diye konuştu.

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