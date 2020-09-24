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Serdar’dan nafaka itirafı: Chloe haklı ödeyemedim

Serdar’dan nafaka itirafı: Chloe haklı ödeyemedim
Giriş Tarihi: 24.9.2020

İSTANBUL'DA bir mekanda sahne alan Şarkıcı Serdar Ortaç, konser öncesi basın mensupları ile bir araya geldi. Samimi açıklamalar yapan Ortaç, eski eşi Chloe Loughnan'ın nafakasını ödemediği yönünde çıkan haberleri doğruladı. Ünlü şarkıcı, "Kız bu konuda çok haklı. Her ay ödemem gereken bir para var. Birinciyi ödeyemedim, sabretti. İkinciyi ödeyemedim sustu. Üçüncü, dördüncü derken hep sustu. Artık yazdı, 'Serdar ben de burada aç mı kalayım' diye. Özür diledim" dedi. Maddi olarak toparlandığını söyleyen Ortaç, "Çok borcum var. Anlayış gösteriyor ama toparlandıkça ödüyorum" ifadeleriyle eski eşinden kameralar önünde bir kez daha özür diledi.

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