Arpa çimi koronaya karşı bağışıklığı güçlendiriyor

Arpa çiminin arpanın yeşil sapları ve yapraklarını içeren kısmı olduğunu ifade eden Pendik Medipol Üniversitesi Hastanesi'nden Diyetisyen Gizem Gençyürek, arpa çimi hakkında bilinmeyenleri anlattı.

SIRRI YAPRAKLARINDA

Arpa çiminin içerisinde kalsiyum, beta karoten, E, C ve K vitaminleri, potasyum, demir, fosfor, B, B2, B6 ve B12 vitaminleri ile magnezyumun bulunduğunu belirten Dyt. Gizem Gençyürek, "Ayrıca 9 amino aside sahip olan bitki, hücreleri amino asitler ile destekler. Arpa çimi, arpanın yeşil sapları ve yapraklarını içeren kısımdır. Arpa çiminin özelliği; insanlar için gerekli tüm vitamin ve minerallerin tamamını neredeyse içermesidir" dedi. Arpa çiminin içerdiği vitamin, mineral, enzimler ve aminoasitler ile bağışıklık sistemini desteklediğinin altını çizen Dyt. Gençyürek, "Klorofil sayesinde antioksidan ve antienflamatuar etkiye sahiptir.

SAKSIDA YETİŞİYOR

Ayrıca arpa çiminden, 'besinler ilacınız olsun' değerinden yola çıkılarak sağlığı doğal yollarla korumayı hedefleyen bir ilaç da üretilmiştir. Ülkemizde bitkisel ürünler satan mağazalarda bulunabileceği gibi evlerimizde saksıda yetiştirilip çimlendirilebilir ve sonrasında suyu hazırlanabilir. Arpa çimi birçok hastalığın iyileşmesinde yardımcı rol oynamaktadır. Özellikle zor bir süreçten geçtiğimiz Kovid-19 pandemi döneminde bağışıklık sistemini kuvvetlendirmesi açısından önemli bir role sahiptir" değerlendirmesinde bulundu.