ATV'NİN sevilen dizisi Hercai, bu akşam yeni bölümüyle izleyiciyle buluşuyor. Azat'ın vurulmasıyla iki aile arasındaki düşmanlık artarken, esrarengiz bir biçimde ortaya çıkan Aslan, suçu üstlenmiş ve Azize'yi büyük bir paniğe sürüklemiştir. Gözlerden uzak büyüttüğü tek erkek torununun gelişiyle planları bozulan Azize, onu geri göndermenin yollarını arar. Azat'ın vurulduğu anı gözleriyle gören Reyyan ise şoktadır. Aslan Aslanbey dost mu, yoksa düşman mı?
Köşeye sıkışan Azize güç kazanabilecek mi? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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