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Haberler Sarmaşık Sanat Güneşi’nin evine ziyaretçi akını

’nin evine ziyaretçi akını

Sanat Güneşi’nin evine ziyaretçi akını
Giriş Tarihi: 25.9.2020

Türk Sanat Müziği'nin unutulmaz ismi Zeki Müren, 24'üncü ölüm yıl dönümünde çok sevdiği Muğla'nın Bodrum ilçesinde anıldı. Müren'in anısına, sanatçının uzun yıllar yaşadığı ve vefatından sonra Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından müzeye dönüştürülen evi, bir günlüğüne ücretsiz olarak ziyarete açıldı. Sanatçı'nın elbiseleri, plakları, film arşivi, radyoları, ödülleri ve 1976 model klasik otomobilinin bulunduğu evi ziyaret eden hayranları, duygu dolu anlar yaşadı. 'Sanat Güneşi' Zeki Müren, 24 Eylül 1996'da İzmir TRT Stüdyoları'ndaki programda fenalaşmış ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.

ADEM ÜLKER

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