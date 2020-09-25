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Haberler Sarmaşık Sayısız faydası var

faydası var

Sayısız faydası var
Giriş Tarihi: 25.9.2020

Arpa çiminin faydalarının saymakla bitmediğini söyleyen Dyt. Gençyürek, "Kolesterolü düşürür, kan şekerini kontrol eder, inflamasyonları azaltır, ülseratif kolitle savaşır, cilt sağlığına iyi gelir, kilo vermeye yardımcı olur, artrite ve migrene iyi gelir, hücresel detoks sağlar, kan pıhtılarını önler, sindirimi iyileştirir, yaşlanma ile savaşır, toksin birikimini önler, mide-bağırsak sorunlarını tedavi eder, alyuvar düzeylerini artırır" diye konuştu.

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