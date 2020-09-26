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Aşk korona dinlemiyor

Koronaya yakalandığı için 2 haftadır karantinada kalan , izolasyon sürecini tamamlayınca soluğu sevgilisi Turanlı’nın yanında aldı. Bir restoranda yemek yiyen çift farklı kapılardan çıkarken, Yalçın’ın maskesiz olması dikkat çekti.

Aşk korona dinlemiyor
Giriş Tarihi: 26.9.2020

Beşiktaş futbol kulübünün teknik direktörü Sergen Yalçın ile oyuncu Aslı Turanlı aşkı belgelendi. Korona virüs testi pozitif çıktığı için bir süredir karantinada olan Yalçın, 14 günlük izolasyon sürecini tamamladığı gün sevgilisiyle buluştu. Sergen Yalçın, takımının Avrupa maçı öncesi sevgilisi Aslı Turanlı ile Etiler'deki lüks bir restorandaydı. Karantina sürecinde görüşemeyen çift, baş başa yemek yedi. Yaklaşık 2 saat sonra basın mensuplarının kendisini beklediğini öğrenen Sergen Yalçın ve Aslı Turanlı, görüntü vermemek için yoğun çaba sarf etti. Aslı Turanlı, taksi ile ayrılırken sevgilisi Sergen Yalçın, mekanın otopark kapısından çıktı. Bir arkadaşının kullandığı lüks cipine geçen Sergen Yalçın'ın maske takmaması dikkat çekti.






Tarhan ABDULLAHOĞULLARI

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