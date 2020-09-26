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Çocukları paketli ürünlerden uzak tutun

Çocukları paketli ürünlerden uzak tutun
Giriş Tarihi: 26.9.2020

BESLENMEDE paketli ürünlere asla yer verilmemesi gerektiğini anlatan Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Filiz Bakar, "Paketli ürünlerin hepsi bir şekilde koruyucu içeriyor. İçindekiler kısmına baktığınızda o kadar çok madde yer alıyor ki bunlar bir araya geldiğinde çocuğa ve bağışıklık sistemine zarar veriyor. Bağırsak sistemiyle ilgili ciddi yan etkiler oluşturuyor. Çocuk çok severek tüketiyor ama paketli ürünleri hiç tavsiye etmiyoruz." dedi. Bakar, C vitamini takviyesi yerine çocuğa sabahları bir bardak portakal suyu içirilmesini tavsiye etti.

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