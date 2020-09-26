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Haberler Sarmaşık Demet Akalın’a yaş göndermesi

’a yaş göndermesi

Demet Akalın’a yaş göndermesi
Giriş Tarihi: 26.9.2020

2018 Miss Turkey güzeli Şevval Şahin ile sevgilisi Yiğit Marcus Aral önceki akşam Cihangir'deydi. Muhabirlerin "Korona virüs açıklamalarınız hakkında yorum yapan Demet Akalın için 'O isimleri tanımıyorum' demiştiniz. Gerçekten Demet Akalın'ı tanımıyor musunuz?" sorusuna, 21 yaşındaki Şevval Şahin "Kişisel olarak tanımıyorum ama duydum" şeklinde cevap verdi. Araya giren Marcus Aral ise, "Demet Akalın, Şevval'in annesi yaşında. Birazcık ayıp kaçıyor. Allah daha çok işlerini artırsın ama herkes kendi hayatına baksın" çıkışıyla sevgilisini savundu.

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