İşitme kaybına yol açan faktörler önlenebilir

KULAK Burun Boğaz Uzmanı Opr. Dr. Yunus Karadavut, işitme kaybına yol açan faktörlerin yüzde 50'sinin önlenebilir olduğunu söyledi. İşitme kayıplarının büyük bir çoğunluğunun doğuştan gibi görünse de sonradan gelişen işitme kayıplarının da önemli oranda görüldüğünü ifade eden Dr. Yunus Karadavut, "İşitme kayıpları kulağın bir veya daha çok yerinin hasarıyla çeşitli nedenlerden oluşmaktadır. Enfeksiyonlar, travma, sistemik hastalıklar, tümöral nedenler, yaşlanma ve benzeri birçok sebep de sonradan edinilen işitme kaybı sebebi olabilmektedir. Dünya Sağlık Örgütü işitme kaybına yol açan faktörlerin yüzde 50'sinin önlenebilir olduğunu bildirmektedir" diye konuştu.