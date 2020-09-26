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vefatının sekizinci yılında anıldı

Neşet Ertaş vefatının sekizinci yılında anıldı
Giriş Tarihi: 26.9.2020

'BOZKIRIN Tezenesi' olarak bilinen halk ozanı Neşet Ertaş, vefatının 8'inci yılında Kırşehir'deki mezarı başında anıldı. Sevenleri usta sanatçının mezarına çiçekler bırakırken, aynı mezarlıkta bulunan Neşet Ertaş'ın babası, bozlak ustası Muharrem Ertaş ve kız kardeşi Ayşe Garip ile halk ozanı Çekiç Ali'nin kabirlerini de ziyaret etti. Ünlü ozan 74 yaşında İzmir'de yaşamını yitirmişti.

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