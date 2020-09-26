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değişmeyen birincisi Bir Zamanlar Çukurova

Perşembenin değişmeyen birincisi Bir Zamanlar Çukurova
Giriş Tarihi: 26.9.2020

PERŞEMBE akşamları atv ekranlarında yayınlanan Bir Zamanlar Çukurova, Tüm Kişiler'de en çok izlenen yapım oldu. Bir Zamanlar Çukurova'nın yeni bölümü, Tüm Kişiler'de %8,32 izlenme oranı ve %22,45 izlenme payı, alarak birinci oldu. Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği 'Bir Zamanlar Çukurova' üçüncü sezonuyla Perşembe gecelerinin vazgeçilmezi oluyor. Aşkın sınırsız, kavganın ölümüne, umudun inadına yaşandığı Çukurova'da ihtiras ve zorbalık sınavlarından geçen bir aşktan yola çıkan dizi, zengin oyuncu kadrosuyla; iyileri kötülük, kötüleri vicdan sınavlarından geçiren hikayesiyle bu sezona da damga vuracağını gösterdi.

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