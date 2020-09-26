Şifa deposu hünnap her derde deva

DÜNYADAKİ en şifalı ürünlerin başında gelen hünnap, ağaçlardan toplandıktan sonra pazar tezgahlarındaki yerini aldı. Kalp damar sağlığına sağladığı faydaların yanı sıra stresle ve kabızlıkla mücadelede sıklıkla önerilen hünnap, tok tutucu özelliği nedeniyle diyet yapanların da vazgeçilmezi oldu.

KIŞIN KURUSU TÜKETİLİYOR

Ağustos ayında satışına başlanan taze hünnap, İzmir'de de tezgahlardaki yerini aldı. Şeker hastalığı, tansiyon ve kolesterol gibi sorunlara iyi geldiği bilinen hünnabın, kışın kurusu, yazın ise tazesi tüketiliyor. Toplaması ve yetiştirmesi oldukça zor olan hünnap, antioksidan özelliğine sahip olmasıyla bağışıklık sistemini de güçlendiriyor. Hünnabın içeriği hakkında bilgi veren aktar ve Ziraat Mühendisi Mete Eltepe, bir insanın günlük alması gereken potasyumun yüzde 7'sinin hünnapta bulunduğunu ifade etti.