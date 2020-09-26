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Sıra dışı defile

Sıra dışı defile
Giriş Tarihi: 26.9.2020

TÜRKİYE'NİN ilk ve tek UNESCO tescilli Jeopark'ı olma özelliğini taşıyan Manisa'daki Kula-Salihli Jeoparkı, 2020 yazının moda kıyafetlerinin sergilendiği defileye ev sahipliği yaptı. Soğumuş lav deryasında mankenler, podyum olarak bazalt kayalar üzerine kurulu ahşap köprüleri kullandı. Farklı bir doku, özel bir jeolojik alan olduğu için Kula'yı tercih ettiklerini belirten Koreograf Gökhan Duman, " Burada ülkemizde ve Avrupa'da pandemi sonrasında yapılan seyircisiz defile ile ilgili bir çalışma gerçekleştirdik. Kula'mızın böyle turistik ve görsel şölen sunan bir alanı olduğu için buraya geldik" dedi.

BATUHAN ULU

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