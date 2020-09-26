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Tepki çeken sahneler için inceleme başlattı

Tepki çeken sahneler için RTÜK inceleme başlattı
Giriş Tarihi: 26.9.2020

RADYO ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), FOX TV'de Ekim ayında yayınlanmaya başlayacak olan Kimsesizler dizisi ile ilgili gelen şikayetler üzerine inceleme başlattı. Kimsesizler dizisinin fragmanında, Erdal Beşikçioğlu'nun canlandırdığı "Mahir Boztepe" karakterinin dizideki çocuklara sert ifadeler kullanması izleyicilerin tepkisini çekmişti.

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