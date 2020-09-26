RADYO ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), FOX TV'de Ekim ayında yayınlanmaya başlayacak olan Kimsesizler dizisi ile ilgili gelen şikayetler üzerine inceleme başlattı. Kimsesizler dizisinin fragmanında, Erdal Beşikçioğlu'nun canlandırdığı "Mahir Boztepe" karakterinin dizideki çocuklara sert ifadeler kullanması izleyicilerin tepkisini çekmişti.
Tepki çeken sahneler için RTÜK inceleme başlattı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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