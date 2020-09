Yanlış beslenme böbrek taşına kapı aralıyor

Sağlıksız beslenme alışkanlıkları, hareketsiz yaşam, fazla kilolar, yeterli miktarda sıvı alınmaması ve aşırı tuz tüketimi böbrek taşı oluşumuna zemin hazırlayan önemli faktörler olarak tanımlanıyor. Erkeklerin %12'sinde, kadınların ise %6'sında görülen böbrek taşları, tedavi edilmediğinde böbrek fonksiyonlarını bozarak yaşamı tehdit edebiliyor.

EN ÖNEMLİ FAKTÖR OBEZİTE

Böbrek taşı oluşumuna neden olan risklerin ortadan kaldırılması için önerilerde bulunan Memorial Dicle Hastanesi Üroloji Bölümü'nden Op. Dr. Mehmet Yariş, "Böbrek taşı oluşum riskini artıran en önemli faktörlerden biri obezitedir. Bu nedenle kilo problemi yaşayan bireyler kişiye özel beslenme programları ile ideal kilo seviyelerine ulaşmalıdır. Bu doğrultuda sağlıksız diyetlerden özellikle de kilo vermeye yardımcı olduğu düşünülen protein diyetlerinden özellikle kaçınmak gerekir" dedi.



YEMEKLERDE TUZU AZALTIN

GÜN içinde tüketilen yiyecekler az tuzlu olmalıdır. Fazla tuz tüketimi, idrarda kalsiyum ve oksalat atımını artırıp, taş oluşumunu hızlandırır. Bu nedenle çok tuzlu gıdalar tüketilmemelidir. Genetik olarak taş oluşumuna yatkın bireylerin günlük tuz tüketimi 3 - 5 gram (yaklaşık bir çay kaşığı) olmalıdır.



LİF İÇERİĞİ YÜKSEK OLAN BESİNLER DEĞERLİ

GÜNLÜK tükettiğiniz besinler çeşitli olmalıdır. Tek bir besinin fazla tüketiminden kaçınılmalı ve olabildiğince lif içeriği yüksek besinler tercih edilmelidir. Çünkü lifli besinlerden fakir olan beslenme sonucu oluşan kabızlık, taş oluşumunu da hızlandırmaktadır. Lif oranı yüksek sebzeler, meyveler ve kuru baklagiller kabızlığı engeller.



PROTEİN İÇERİKLİ BESİN TAŞA ZEMİN HAZIRLAR

HAYVANSAL proteinlerin tüketimi mutlaka azaltılmalıdır. Kırmızı et, sakatat, tavuk gibi hayvansal besinlerin vücuda fazla miktarda girişleri, özellikle böbreklerde taş oluşumunda koruyucu görev yapan sitrat miktarını azaltarak taş oluşumunu artırır. Günlük beslenme programında hayvansal ve bitkisel protein tüketimini dengelemek bu bakımdan önemlidir



BÖBREKLERİNİZİN DOSTU İĞDE ÇAYI

İĞDE ağacının meyvesi olan iğdenin böbrek rahatsızlıklarından damar sertliğine kadar pek çok faydası var. Bu meyve, böbrek hastaları için tam bir şifa kaynağı. İğdenin kendisi gibi, çekirdeği ve çiçeği de oldukça yararlı. Özellikle böbrek taşı sorunu yaşayan hastalara, iğde çekirdeği ve çiçeğini kaynatıp çay olarak içmesi böbrek taşını düşürmede yardımcı olduğu görülmüştür.



HER SAAT BAŞI BİR BARDAK SU

GÜNLÜK olarak alınması gereken sıvı miktarı, kişiye ve iklime göre değişiklik gösterir. En doğrusu, vücuttan günde 2 litre idrar çıkışını sağlayacak miktarda sıvı tüketimidir. Ancak sıvı alımı günün her saatine yayılmalı, özellikle belli bir zamanda fazla tüketilmemelidir. Her saat başı bir bardak su içmek pratik ve ideal bir yöntemdir.