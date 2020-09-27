Nilperi, meslektaşı Hazal’ı haklı buldu

Oyuncu Nilperi Şahinkaya, önceki gün Bebek sahilinde yürüyüş yaparken görüntülendi. Meslektaşı Hazal Kaya'nın "Kilolu kadınlara başrol verilmiyor" sözlerine katıldığını belirten Şahinkaya, "Hazal doğru söylüyor. Maalesef kadın yeteneğinden çok güzelliğiyle ön planda tutuluyor. Bir tık daha balık etli olduğum zamanlarda bana da hep 'Biraz daha kilo ver. Güzel durmuyor' diyorlardı. Psikolojik olarak etkileniyordum. Diyet yapıyordum, olmayınca üzülüyordum. Oysa yetenek daha önce gelmeli" dedi.