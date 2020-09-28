Ağız yaralarına hurma sirkesi

HURMA meyvesinden üretilen hurma sirkesi, kendine özel hafif tada ve hoş kokuya sahiptir. Yemek yapımından ziyade, şifalı özellikleri ile kullanılan hurma sirkesi, bal ve pekmez ile karıştırılarak doğal ilaç olarak tüketilir. Cildi besleyip güzelleştiren hurma sirkesi haricen cilde uygulanır. Bağışıklık sistemini güçlendiren hurma sirkesi, ağız içinde çıkan yaraları iyileştirmeye yardımcı olur.