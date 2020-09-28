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Haberler Sarmaşık Çekirdek ailenin sahil keyfi

Çekirdek ailenin sahil keyfi

Çekirdek ailenin sahil keyfi
Giriş Tarihi: 28.9.2020

OYUNCU çift Engin Hepileri ve Beyza Şekerci, önceki gün oğulları Can ile Bebek sahilinde görüntülendi. Hafta sonlarını sahil havası alarak değerlendiren Engin Hepileri ve Beyza Şekerci, oğullarıyla birlikte yürüyüş yaparak dondurma yedi. Pandemi kurallarına uydukları gözlenen çift, takdir topladı.

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