Fonksiyonel Tıp ile bağışıklığınızı güçlendirerek hastalıklara veda edin

Türkiye'de bir hastane bünyesinde açılan Fonksiyonel Tıp ve Sağlıklı Yaşam Merkezi, kronik ağrı, sindirim bozuklukları, nörolojik hastalıklar, alerji, kolesterol, diyabet, cilt ve bağışıklık hastalıkları başta olmak üzere yüze yakın hastalıktan muzdarip birçok hastaya umut oldu. Her bir kişi için hastalığın kökeninde yatan ana nedenleri inceleyen Fonksiyonel Tıp sayesinde hem kronik hem de bağışıklık sistemine bağlı birçok hastalık gerileyebiliyor. Bağışıklık sistemini güçlendirmeye odaklanan Fonksiyonel Tıp; her hastanın genetik, biyokimyasal yapısı ve yaşam tarzı ile ilgili verileri toplayarak kişiye özgü tedavi planı uyguluyor. Bu yeni tıbbi yaklaşım, hastalığın altında yatan nedenleri ele alarak tam iyilik halini elde etmek için çalışır. Fonksiyonel tıp doktoru, hasta hikâyelerini dinlemek ve haritalamak için zaman harcar. Uzun süreli sağlığı ve karmaşık kronik hastalığı etkileyebilecek genetik, çevresel ve yaşam tarzı faktörleri arasındaki etkileşimleri tanımlar.

ENGELLERİ KALDIRIR

Bireylerin sağlık durumunu etkileyen ve vücut sistemlerinin işleyişini engelleyen faktörleri tanımlamayı ve ortadan kaldırmayı amaçlar. Semptomatik teşhis koymak yerine, temeldeki nedeni ele alarak hastalığın karmaşıklığını tanımlama eğilimindedir. Kronik sağlık problemlerinin altında yatan beslenme, yaşam tarzı, duygusal ve genetik yapıyı değerlendirir.



BESLENMENİZİ DEĞİŞTİRİN YAŞAMINIZ DEĞİŞSİN

İZMİR Ekonomi Üniversitesi Medical Park Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı ve Fonksiyonel Tıp Uzmanı Op. Dr. Zafer Beken metabolizmadaki birtakım bozuklukların, dengesizliklerin ve vücudun sistemleri arasındaki iletişim sorunlarının saptanmasıyla fonksiyonel tıp sürecinin başladığını söyledi. Op. Dr. Beken; "Fonksiyonel tıp; sindirim sisteminin inceleme altına alınması ve sağlığımıza dokunan gıdaların saptanmasıyla birlikte bazı vitamin, mineral eksikliklerinin tamamlanması sonucunda hastalığın önüne geçilebilir bir süreci tanımlıyor. Fonksiyonel tıpta biz mecbur olmadıkça ilaçlara başvurmuyoruz. Bazı besin desteklerini kullanabiliriz. Vitaminler, mineraller gibi. Bunları da bilim ışığında, tek tek verilerine baktığımız nitelikli testler ışığında gerçekleştiriyoruz" dedi. KRONİK hastaların klinik tedavi almaksızın iyileşebildiğini belirten Beken; "Bunların en güzel örneği diyabet hastalarıdır. İleri tedaviler alan, insülin kullanan hastaların dahi, bu yaklaşımla ileri süreçlerde tüm ilaçlarını bırakıp hayatına diyabet tanısını ortadan kaldırarak devam edebildiğini gösteren vaka örnekleri var. Pek çok bağışıklık sistemi hastalığının da iyileştiğini gösteren hasta vaka örnekleri bizim elimizde mevcuttur" dedi. SAĞLIKLI beslenme, hareket, yeterli uyku, daha az stres ve başarılı sosyal iletişimle bağışıklık sistemimizi güçlendirebileceğimizi belirten Op. Dr. Beken, "Bulaşıcı hastalıklardan korkup aylarca eve kapanıp korkarak yaşamaktansa, bağışıklık sistemimizi güçlendirip daha özgür yaşamak mümkün. Bunun için de vücudumuzu iyi tanımak ve eksiklerini tamamlamak gerekiyor" diye konuştu.



ANTİ-KANSER GENLERİ AKTİFLEŞİYOR

FONKSİYONEL tıp ile tedavi sürecini detaylı olarak anlatan Beken; "Fonksiyonel tıpta hastalıkların çözümü, beslenme değişikliği, uyku, sıvı alımı, hastanın basit gıdalarla lif alımını aksattığı durumlarda lifli gıdaların diyete eklenmesi, dokunan gıdaların tespit edilmesi ve bunların eliminasyonuyla mümkündür. Bu süreci takip ettikten sonra hastalıkların teşhisinde laboratuvar testleri ile düzelmeleri takip ederiz. Kolesterol yüksekliği, obezite, yağ dengesizliği başta olmak üzere vücuttaki iltihabı gösteren parametrelerde büyük değişimler gözlenebilmektedir. Bazı çalışmalarla da kanser genlerinin suskunlaşıp anti kanser genlerinin aktifleştiğini gösterilmesiyle, bu sonuçların yaşam değişimiyle elde edilebildiği saptanmıştır. Bu gelişmeler elimizdeki klasik yöntemler ile sağlanamaz ama fonksiyonel tıp tedavilerinin sürece önemli bir katkısıdır. Hastalıkların çözümü için nedenlerinin ortaya konması, kök nedenin tespiti ve bundan kaçınma ve korunma yöntemi ile kademe kademe hastalıkların çözümlenmesi ile kişinin iyileşmesi sağlanır" dedi.



NEYİ TEST EDİYORUZ?

Yapay Zeka Destekli Hücre İçi Mineral & Ağır Metal Analizi Çok çeşitli mineralleri, ağır metalleri ve vitaminleri gösterir.

Hangi mikrobesinlerin hücrelerimizde dengede olduğunu görmek için spektrofotometrik ölçüm yapan bir yöntemdir. Hızlı, ağrısız ve kapsamlıdır.

Gıda İntoleransı Testi Vücudu etkileyerek hangi gıdaların hastalık semptomlarına neden olduğunu ve hangi gıdaların bağışıklık reaksiyonuna neden olduğunu gösterir.

Vücudumuzun intoleransı bazı gıdalara karşı tepki verirse, bağışıklık sistemi savunma ve doku onarım işlevlerini yerine getiremeyebilir.

Bağırsak Mikrobiyota Genom Analizi Mikrobiyotanın sağlığımızı nasıl etkileyebileceğine dair birçok kanıt vardır. Bağırsak sağlığında yanlış bir durum hisseden veya sağlığı için iyi bir şey yapmak isteyenler için bir mikrobiyota testi faydalıdır.

Çok Frekanslı Segmental Vücut Kompozisyonu Monitörü Vücut kompozisyonu ölçümü, çeşitli klinik ortamlarda beslenme durumunu ve fiziksel uygunluğu değerlendirmek için faydalı bir araçtır. Tam donanımlı kan, idrar ve radyolojik görüntüleme testleri ile de organ fonksiyon ve doku görünümleri analiz edilmektedir.



FONKSİYONEL TIP TEDAVİSİ NELERİ KAPSAR?

Fonksiyonel Tıp Rehberliği

Eliminasyon Beslenme Planı

Besin Destekleri ve Süper Gıda Desteği

Diyetisyen ile Öğün Planlaması

Lif Düzenlemesi ve Lif Desteği

Bağırsak Mikrobiyomunun İyileştirilmesi

Sağlıklı Kilo Verme ve Obezite Tedavisi

Ağır Metallerin Uzaklaştırılması

Uyku ve Sıvı Alımının Düzenlenmesi

Toksinlerden Korunma