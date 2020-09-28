Kabasakal gün sayıyor

İKİNCİ kez anne olmaya hazırlanan oyuncu ve manken Fatoş Kabasakal, eşi Erkan Kayhan ile Nişantaşı'nda görüntülendi. Hamileliğinde 35'ci haftayı geride bıraktığını söyleyen oyuncu, "Biraz riskli gebelik olduğu için kafama takıyorum" dedi.