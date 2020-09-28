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Haberler Sarmaşık Süper Lig röportajları ARTI FUTBOL’DA

röportajları ARTI ’DA

Süper Lig röportajları ARTI FUTBOL’DA
Giriş Tarihi: 28.9.2020

SÜPER Lig maçlarının yorumları, sıcağı sıcağına röportaj ve analizler eşliğinde Artı Futbol'da. Mustafa Göksu'nun sunumu, duayen spor yorumcularının değerlendirmeleri ile renk kattığı futbolseverlerin vazgeçilmez tutkusu Artı Futbol bugün saat 21.00'da A Spor'da.

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