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Haberler Sarmaşık Tarık Leyla’dan vazgeçmiyor

’dan vazgeçmiyor

Tarık Leyla’dan vazgeçmiyor
Giriş Tarihi: 28.9.2020

BENİ Bırakma'nın bugün yayınlanacak bölümünde, Tarık belgelerin öz kızı olmadığını söylemesine rağmen Leyla'yla ilgilenme konusunda kararlıdır. Ancak Leyla için Tarık'ın kızı olduğuna inanması her şeyden önemlidir. Bu talihsiz anlaşmazlık Meltem'in sinsi planıyla daha büyük bir krizin eşiğindedir. Bora, şanslı bir gün yaşadığını düşünürken Sayar ailesinin en büyük düşmanına yaklaştığının farkında değildir.

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