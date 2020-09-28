Tarık Leyla’dan vazgeçmiyor

BENİ Bırakma'nın bugün yayınlanacak bölümünde, Tarık belgelerin öz kızı olmadığını söylemesine rağmen Leyla'yla ilgilenme konusunda kararlıdır. Ancak Leyla için Tarık'ın kızı olduğuna inanması her şeyden önemlidir. Bu talihsiz anlaşmazlık Meltem'in sinsi planıyla daha büyük bir krizin eşiğindedir. Bora, şanslı bir gün yaşadığını düşünürken Sayar ailesinin en büyük düşmanına yaklaştığının farkında değildir.