  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Sarmaşık Çocuklarla film keyfi

Çocuklarla film keyfi

Çocuklarla film keyfi
Giriş Tarihi: 29.9.2020

AİLECE keyifli bir gece geçirebileceğiniz iki film bu akşam atv ekranlarına geliyor. TV'de ilk kez yayınlanacak olan Çılgın Hırsız 3 saat 20.00'da ekranda olacak. Gru, Balthazar Bratt ile yaptığı mücadelenin ardından suç dünyasından uzaklaşmaya, huzurlu bir hayat sürmeye karar vermiştir, ancak boş gezmekten çok memnun değildir. Hemen ardından yayınlanacak Orman Çocuğu filminde ise bebekken geldiği ormanda kurtlar tarafından büyütülmüş, siyah panter Bagheera'nın akıl hocalığıyla çok şey öğrenmiş bir çocuk olan Mowgli'nin hikayesini izleyebilirsiniz.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Çocuklarla film keyfi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA