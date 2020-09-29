Çocuklarla film keyfi

AİLECE keyifli bir gece geçirebileceğiniz iki film bu akşam atv ekranlarına geliyor. TV'de ilk kez yayınlanacak olan Çılgın Hırsız 3 saat 20.00'da ekranda olacak. Gru, Balthazar Bratt ile yaptığı mücadelenin ardından suç dünyasından uzaklaşmaya, huzurlu bir hayat sürmeye karar vermiştir, ancak boş gezmekten çok memnun değildir. Hemen ardından yayınlanacak Orman Çocuğu filminde ise bebekken geldiği ormanda kurtlar tarafından büyütülmüş, siyah panter Bagheera'nın akıl hocalığıyla çok şey öğrenmiş bir çocuk olan Mowgli'nin hikayesini izleyebilirsiniz.