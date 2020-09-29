Korku ‘Yağmur’u

ESKİ futbolcu Emre Aşık'la çekişmeli boşanma aşamasında olan Yağmur Sarnıç, üç ay önce Düzce'de cezaevi firarisi Erdi Sungur'la jandarmadan kaçarken gözaltına alınmıştı.



DOMUZLARA YEDİRTECEKTİ

Erdi Sungur, Yağmur Sarnıç'ın kendisini Emre Aşık'ı öldürtmek için tuttuğunu itiraf etti. Katıldığı canlı yayında Yağmur Sarnıç'ın sapkın planlarını anlatan Erdi Sungur sözleriyle kan dondurdu. Erdi Sungur, Yağmur Sarnıç'ın cinayet planı yaptığını hatta Emre Aşık'ın gömülmesi için yer bile baktığını söyledi. Erdi Sungur'un korkunç iddiaları bununla da kalmadı. Sungur, "Yağmur Sarnıç, bana Emre Aşık'ı bir depoya bağlayacağız 1 kurşun sıkıp ifadelerini kullandı. Yağmur Sarnıç'ın öldürtmek istediği Emre Aşık'ı insanı kemiğiyle yiyen domuzla bir depoya kapatıp yedirtmeyi planladığını da itiraf etti.