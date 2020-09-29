Mide yanmasını karbonatla rahatlatın

BİR su bardağı suda eritilen bir çay kaşığı karbonat midedeki hidroklorik asidin etkisini azaltarak yanmayı süratle azaltacaktır. Yemek yedikten hemen sonra içilen papatya ve meyan kökü çayı gıda asitlerini engelleyerek midede yanma oluşumunu engelleyecektir. Kekik çayı ise sindirimi kolaylaştırarak mideyi rahatlatır.
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