Setlerin yorgun savaşçısı

ATV'nin reyting rekorları kıran dizisi Kuruluş Osman, gümbür gümbür geliyor! Yeni sezonda kadrosuna Cüneyt Arkın ve Tamer Yiğit gibi Türk sinemasının efsane oyuncularının da katıldığı Kuruluş Osman'ın yeni sezon fragmanı beğeni topladı. Savaş sahnelerinin dikkat çektiği fragmanda Aksakallar'ın reisi rolünü canlandıran Cüneyt Arkın'ın "Ertuğrul oğlu Osman öyle bir devlet kuracağız ki kuzu kurt kardeş olacak. Bir devlet kuracağız ilelebet payidar olacak" sözleri dikkat çekti. Yıllar sonra Kuruluş Osman dizisiyle setlere dönen usta oyuncu Cüneyt Arkın, ilk çekim günü sonunda çekilen bir fotoğrafını "Yorulmuşuz sanırım ilk gün. Kuruluş Osman set dönüşü" notuyla sosyal medyadan paylaştı.