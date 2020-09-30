Emekli bankacının hastalığı artık ilkokul çocuğunda

YEDİDEN yetmişe hepimiz bilgisayar ekranı karşısında uzun süre kalıyoruz. Özellikle pandemi nedeniyle evden çalışma oranı, bilgisayarla daha uzun süre zaman geçirmemize neden oluyor. Bilgisayar kullanım süremiz artarken omurga sağlığımızın yanı sıra en az omurgamız kadar olumsuz etkilenebilen el, kol ya da omzumuzun sağlığını korumak pek aklımıza gelmiyor. Ta ki onlardan gelen ağrılı uyarılar, spazm ve uyuşmalar kapımızı çalıncaya dek... Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Arel Gereli, "bilgisayarda çalışırken aşırı ve yanlış kullanım sonucu ellerde, kollarda, omuzda meydana gelen hasar, hastalıkla sonuçlanıyor. Özellikle pandemi sürecinde uzun süre bilgisayar başında kalmanın el, kol ve omuz sorunlarında ortalama yaşı düşürdüğünü ve ameliyat ihtiyacını da iki kat artırdığını gözlemliyoruz. O nedenle klinik olarak emekli bankacılarda gördüğümüz bazı rahatsızlıkları artık ilkokul öğrencilerinde görebiliyoruz" diyor.



AĞRI VE GÜÇ KAYBI

Gereli, "Dikkatimizi ekrana verebilmek için uzun süre sabit pozisyonda kalmamız gerekiyor. Bunun için de tüm kaslarımızı devamlı kasılı şekilde tutuyoruz. Hal böyle olunca; omuz, kol ve ellerimizde kronik kas ve eklem ağrıları, uyuşmalar, spazmlar ve sabah ödemleri görülebiliyor" dedi.