Playback kolay para kazanma yolu oldu

Başarılı şarkıcı Işın Karaca, sevgilisi Can Yapıcıoğlu ile "Animal Balloon Word" müzesini gezdi. İkili muhabirlerin sorularını yanıtlamayı da ihmal etmedi. Karaca, "Yeni şarkılar yaptık yakın zamanda geliyor. Onun dışında biz bir yılda iki konser verdik. Konser vermeyi unuttuk diyebiliriz. Türkiye de şu an sahneye çıkışta fiyatını düşürmeyen kimse yok" dedi. 'Playback yapanlar hakkında konuşan Karaca, "İzmir'den İstanbul'a uzun bir yolculuk yaptık. Radyo dinlerken şarkıcıların yüzde 80'ini tanıyamadık. Eskiden çok gülüyordum playback yapanlara. Şimdi kolay para kazanmanın yolu oldu. Artık ünlülerin ne için ünlü olduklarını bile bilmiyoruz" dedi.