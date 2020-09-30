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çiğnemek hafızayı güçlendiriyor

Sakız çiğnemek hafızayı güçlendiriyor
Giriş Tarihi: 30.9.2020

Sakızın yararları arasında ön plana psikolojik faydaları çıkıyor. Sağlık uzmanları sakız çiğnemenin belleği geliştirdiğini belirtiyor. Yapılan bilimsel araştırmalar sakızın ayrıca motivasyonu artırdığını ortaya koyuyor. Psikologlar sakız çiğnemenin belleği güçlendirdiğini ve sakız çiğneyen kişilerin çiğnemeye göre hafıza testlerinde daha fazla başarılı olduğunu söylemektedir. Sakız çiğnemenin sirekli çene hareketi sağladığını ve bunun hafızanın güçlenmesine yardımcı olduğu söylenmektedir.

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