‘Yeni imajım beğenildi’

OYUNCU sevgililer Özge Özpirinçci ve Burak Yamantürk, önceki gün Etiler'de objektiflere takıldı. Yaz tatilini tamamlayıp İstanbul'a dönen Özge Özpirinçci, saçlarını kestirerek imaj değişikliğine gitmişti. Yeni saç stilinin beğenildiğini söyleyen Özpirinçci, "Çevremden çok güzel tepkiler aldım. Siz de beğendiniz mi? Ben beğendim" diye konuştu.