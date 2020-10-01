Aile boyu alışveriş

SON zamanların en beğenilen çiftlerinden Burak Özçivit ve Fahriye Evcen, oğulları Karan ile birlikte geride bıraktığımız gün Beşiktaş'ta bir AVM'de görüntülendi. Öğle saatlerinde alışveriş merkezine gelen çift, mağazalarda yeni sezon ürünlerini inceledi. Karan bebeğin bakıcısının da eşlik ettiği alışveriş turunu kısa sürede tamamlayan Burak Özçivit ve Fahriye Evcen çifti, yabancı turistlerin yoğun ilgisi ile karşılaştı.