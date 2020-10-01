Dengeli beslenerek yaşlanmayı erteleyin

Yaşlanma sürecinde beslenmenin morbidite ve mortaliteyi etkilediği, yeterli ve dengeli beslenmenin yaşlılığa bağlı hastalıkların önlenmesinde, geciktirilmesinde ve tedavi edilmesinde etkin bir rol oynadığı bilinen bir gerçek.

GÜNDE EN AZ 2 LİTRE SU İÇİLMELİ

Hazır meyve suları gibi içecekler yerine ev yapımı meyve suyu, ayran gibi içeceklerin tercih edilmesi gerektiğini hatırlatan Medipol Çamlıca Üniversite Hastanesi'nden Dyt. Ramle Düzcan, beslenmenizde yaptığınız tüm iyileştirmelere kahve gibi içeceklerde bulunan kafein miktarını azaltarak katkıda bulunabilirsiniz" dedi. Düzcan, yaşlılığa bağlı semptomların gecikmesi için, gereksinime uygun beslenme, pişirme teknikleri, fiziksel aktivite ve su tüketiminin önemini vurgulayarak önemli uyarılarda bulundu...



ZEYTINYAGI BEYNI KORUYOR

Hazır paket ürünlerde bulunan trans yağlar, kalp rahatsızlıkları ve inme riskini artırdığı için sağlıklı olarak değerlendirilmezler. Doymuş yağ ve trans yağların sağlıklı beslenmede olduğu gibi yaşlı bireylerin beslenmesinde de tüketimi oldukça azaltılmalıdır. Beyin fonksiyonlarınızı destekleyecek zeytinyağı gibi sağlıklı yağları tercih edebilirsiniz.



HER RENKTEN BIR BESIN

VÜCUDUN birçok besin ögesine gereksinimi bulunmaktadır. Bunu karşılayabilmek için aynı besin grubunda bulunan besinler arasında da çeşitlilik sağlanmalıdır. Örneğin; beslenmenizde mor meyvelere de, kırmızı meyvelere de, turunçgillere de yer vermeniz gerekir. Ayrıca, mevsimine göre bulunan sebzeler arasında da çeşitliliği sağlamalısınız.



LIFLI GIDALARDAN FAYDALANIN

LİFTEN zengin beslenme; kanser, diyabet, kalp hastalığı, obezite, divertikül ve kabızlık gibi hastalıkları önlemeye yardımcıdır. Yeterli posa alımının sağlanması için; haftada 2-3 kez kuru baklagil tüketilmeli, sebze ve meyve tüketimine mutlaka özen gösterilmelidir.



KEMIKLER IÇIN KOYU YESILLER

Kemik sağlığı açısından önemsediğimiz kalsiyum için süt ve ürünlerine, koyu yeşil yapraklı sebzelere, kuru baklagillere beslenmede yer verilmelidir. Ayrıca kalsiyumun işlevselliği için D vitaminine ihtiyaç duyulur. Güneş ışınlarından yeterince faydalanarak D vitaminini alabilir, yetersizliği durumunda hekiminize başvurup takviye kullanabilirsiniz.



KASLARA BOL PROTEIN

YAŞLI bireyler için de daha kaliteli bir yaşam demek olan fiziksel aktivitenin yaşlarına uygun olarak artırılması öneriliyor. Beslenmelerinde kas dokusunu koruyan, bağışıklık sistemini güçlü kılıp, hastalıklara karşı koruyan proteinin yeterli miktarda alımına dikkat edilmelidir. Yumurta, et ve kuru baklagiller tüketebilirsiniz.



SAGLIKLI PISIRME BIÇIMI

Ne yediğimiz kadar nasıl pişirdiğimiz de önemli. Kızartma ve kavurma yöntemleri yerine sağlıklı pişirme teknikleri tercih edilmeli. Yemeklerin haşlama, buğulama, fırınlama gibi yöntemlerle pişirilmesi, sağlıklı beslenmenin temel kurallarından olduğu unutulmamalı.