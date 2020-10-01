Kuruluş Osman’a uluslararası ödül

İLK sezonuyla fırtınalar estiren, Çarşamba akşamlarının birincisi olan Kuruluş Osman yurt dışında da başarısıyla adından söz ettiriyor. Fenomen dizi, Venedik TV Ödülleri'nden de boş dönmedi.



ALTIN HEYKEL'İN SAHİBİ OLDU

HER yıl Eylül ayında dünyanın dört bir yanından jüri ekibinin katıldığı, birçok kıtadan ve platformlardan adayların olduğu, dünyanın en iyi TV yapım ve yapımcılarının ağırlandığı Venedik TV Ödülü, Türkiye de dahil olmak üzere 28 ülkeye TV ödüllerini dağıttı. Başarılı bulunan içeriklerden birisi ise atv ekranında fırtınalar estiren Kuruluş Osman oldu. Kuruluş Osman, Venedik TV ödülleri, Telenovela kategorisinde "Altın Heykel" kazanarak başarısını bir kez daha taçlandırdı.