Yılın aşk bombası

Sunuculuğunu yaptığı televizyon programında magazin dünyasını yorumlayan Seren Serengil, çok konuşulacak bir iddia ortaya attı.

İLİŞKİ BODRUM'DA BAŞLADI

Dünkü programda Süperstar Ajda Pekkan ile şarkıcı Hakan Altun'un aşk yaşadığını söyleyen sunucu, ikiliyi birbirine çok yakıştırdığını da sözlerine ekledi. Yılın aşkını canlı yayında açıklayan Seren Serengil "Bodrum'da annemin bir yakınından bu bilgiyi aldım. Kadın Ajda Pekkan'ı tanıyor. Ajda, Hakan Altun'la aşk yaşıyormuş" dedi.

'İNŞALLAH AYRILMAZLAR'

Çiftin ilişkisini desteklediğini söyleyen Serengil, "Bence çok mutlu olurlar. İkisi bir düet yapsa yer yerinden oynar. Ben yakıştırdım onları. Mutlu olduklarını da duydum. Şimdi flört aşamasındalar. Baskıdan dolayı inşallah ayrılmazlar" dedi.



ALTUN'DAN YALANLAMA

SEREN Serengil'in açıklaması gün içinde büyük ses getirdi. Sosyal medyada en çok konuşulan isim olan Hakan Altun ise, menajeri aracılığıyla açıklama yaptı. Menajer Süleyman Çakmakçı açıklamasında, "Hakan Bey ve Ajda Hanım yeni projelerinde bir araya gelecek. İkisi de Bodrum'da yaşadığı için sık sık buluşuyorlar. Önümüzdeki yıl halk konserleri verecekler" ifadelerine yer verdi.

Seren Serengil: Ajda Pekkan ve Hakan Altun aşk yaşıyor