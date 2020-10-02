Ahududu sayesinde toksinlerden arının

TAZE ve olgun döneminde ahududu yemek çok şifalıdır. Vücuttaki toksinlerin dışarı atılmasında çok etkilidir. Ahududu tüketmek kanın temizlenmesini sağlar, insana kuvvet ve canlılık verir. Ayrıca, çiçeğini bulup kaynatabilirseniz, bu suyla hem göz hem de bademcik iltihaplarını giderebilirsiniz. Mide sağlığınızın da önemli koruyucularından biridir.