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Haberler Sarmaşık Geçmişe dair gerçekler ortaya çıkmak üzere

Geçmişe dair gerçekler ortaya çıkmak üzere

Geçmişe dair gerçekler ortaya çıkmak üzere
Giriş Tarihi: 2.10.2020

atv'nin reyting rekorları kıran dizisi 'Hercai', bu akşam yine heyecan dolu bir bölümle ekranlara gelecek. Reyyan ve Miran'ı birlikte yakalayan Hazar, öfkesine hakim olamayıp tetiğe basmıştır. Niyeti Miran'a zarar vermek olmasa da Reyyan babasının ciddiyetini anlamıştır. Nasuh'un zorlamasıyla boşanma kağıtlarını imzalamak zorunda kalan Reyyan, mahkeme günü bu boşanmanın gerçekleşmemesi için hiç beklenmedik bir hamle yapar.

'HERCAİ' 20.00'DE ATV'DE
Öte yandan adalet sağlamak için geldiğini söyleyen Aslan, Miran'a Hazar'ın oğlu olduğunu söyleyecek mi? Yoksa duygularını adalete tercih mi edecek? 'Hercai' bu akşam saat 20.00'de atv'de!

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