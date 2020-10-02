Hastalıkların ilacı Akdeniz mutfağında

YAKIN Doğu Üniversitesi Hastanesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hamza Duygu, kalpdamar hastalıklarında yanlış beslenmenin ve hareketsiz yaşamın büyük rolü olduğunu dile getirdi.



OBEZİTEDEN KAÇININ

SAĞLIKLI yaşamak için sigara içmemenin, dengeli beslenmenin, obeziteden kaçınmanın, günde yarım saat-haftada beş gün düzenli egzersiz yapmanın, şekere dikkat etmenin ve stresten uzak durmanın önemine değinen Duygu, "Sağlıklı beslenme için Akdeniz mutfağının benimsenmesi gerektiğini dile getirdi:



TEMEL GIDA ZEYTİNYAĞI

"AKDENİZ mutfağı sağlığın temel etkenlerindendir. Taze mevsim sebze ve meyveleri, baklagil, kepekli tahıl ve kuruyemişten zengin, zeytinyağının temel yağ olarak kullanıldığı, balığın kırmızı ete tercih edildiği, etin yasaklanmadığı, hazır, paketlenmiş ve katkı maddeli besinlere kesinlikle yer verilmeyen bir yeme alışkanlığı kazanmalıyız." "AŞIRI tuz yüksek tansiyonu tetikleyen ana nedenlerden biridir. Fazla tuz tüketiminin en önemli kaynağı hazır besinler ve lokantalardaki yemeklerdir. Özellikle de hızlı tüketilen yemeklerdir. Sofrada tuzluğu masadan uzak tutmaya özen gösterelim. İçki sindirim sisteminin yanında kalbe de zarar verir. Ciddi çarpıntılara, kalp kasılmasının zayıflamasına neden olabilir.



ALKOL VE ŞEKER TEHLİKE

ALKOLDEN kaçınmak da sağlıklı yaşamın koşullarından biri. Şeker tüketimi ise yine kalp ve damar sağlığının baş düşmanıdır. O yüzden şekerli gıdalardan mmükün olduğunca uzak durulmalı."



GRİBE KARŞI HİJYEN ŞART

Stresin vücudumuzun her tarafını etkilediği gibi kalp damar sağlığı açısından da sakıncalı olduğunu söyleyen Prof. Dr. Hamza Duygu, "Mümkün olduğu kadar strese neden olan durumlardan uzak kalıp, stresle baş etme yönteminin öğrenilmesi gerek. İyi bir arkadaş çevresi olan, sık sık keyifli dost sohbetlerine katılanlarda hastalık riski azalıyor. Grip salgınlarına karşı beslenmenin yanında özellikle sık sık el yıkamaya, sosyal mesafeye ve maske kullanımına uyalım" dedi.