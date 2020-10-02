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Haberler Sarmaşık Maskesine kendi ismini yazdırmış

Maskesine kendi ismini yazdırmış

Maskesine kendi ismini yazdırmış
Giriş Tarihi: 2.10.2020

SAHNELERİN başarılı ismi Demet Akalın, geçtiğimiz gün yakın arkadaşı Esra Balamir ile Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülendi. Şarkıcı Akalın, "Çekimden çıktık. Esra ile birlikte hem alışveriş yaptık, hem de baş başa kahve içelim dedik" açıklamasında bulundu. Demet Akalın'ın taktığı, üzerinde kendi adının yazılı olduğu maskesi de dikkatlerden kaçmadı.

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