Sanatçılardan Ünlüoğlu için duygu yüklü satırlar

Atv'de yayınlanan 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' dizisindeki Ünal Bey karakteri ve rol aldığı birçok televizyon dizisi ile tiyatro oyununda canlandırdığı karakterlerle Türk toplumunun kalbinde yer edinen Tarık Ünlüoğlu, dün ölüm yıldönümünde sevenleri ve meslektaşları tarafından anıldı. Sanatçının eşi Gülenay Kalkan, akciğer kanseri nedeniyle kaybettiği eşi Tarık Ünlüoğlu'nu, Instagram hesabından "1 Ekim! Öyle tarifsiz bir acı ki..." sözleriyle yad etti.



ÖZLEŞTİK BE ABİ...

Tarık Ünlüoğlu'nun sanatçı dostları ise sosyal medyadan şu mesajları paylaşarak duydukları özlemi dile getirdi: Oktay Kaynarca, Ünlüoğlu'nun mezarı başında çekilmiş bir fotoğrafını "Özleştik be abi ...." notuyla paylaştı. Ata Demirer ise paylaşımında, "Kahkahaların hala kulaklarımızda, hep bizimlesin Tarık abi.." dedi.



İYİ Kİ SENİ TANIMIŞIM

Yılmaz Erdoğan, "Ustamız, dostumuz, ağabeyimiz Tarık Ünlüoğlu'nu saygı, sevgi ve özlemle anıyoruz" satırlarına yer verdi. Ünlü oyuncu Demet Akdağ ise, "İyi ki yollarımız kesişmiş, hem çalışıp hem gülüp eğlenmişiz, huzur içinde yat" paylaşımıyla usta sanatçıyı anmayı ihmal etmedi.