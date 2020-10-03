Magnezyum eksikliği Alzheimer’a yol açabilir

MAGNEZYUMUN vücuttaki eksikliğine karşı uyarılarda bulunan Fitoterapi Uzmanı Dr. Serhat Koran "Magnezyum, en önemli fonksiyonlarını insülin, tiroit, progesteron ve östrojen gibi hayati önemi olan hormonların çalışması, kas hareketleri, sinir sistemi çalışması üzerinde göstermektedir" dedi.

AĞIR METAL BİRİKİMİ

Düşük magnezyumun beyinde ağır metallerin birikmesine neden olarak Parkinson, multiple skleroz ve Alzheimer hastalığına yol açtığına dikkat çeken Dr. Serhat Koran, "Yine bu ağır metal birikimine bağlı çocuklarda öğrenme bozuklukları görüldüğünü gösteren çalışmalar mevcuttur. Bunun dışında sebebi bulunamayan bulantı, kusma, kas kasılmaları, kalp ritim bozuklukları ve uykusuzluk gibi problemlerin nedeni de magnezyum eksikliği olabilir" diye konuştu.