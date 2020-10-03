Özer Arkun için 35 yıl hapis istemi

EVLİLİK hazırlığı yaptığı sevgilisi B.Y'yi darp ettiği iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılan Rubato grubunun solisti Özer Arkun hakkında iddianame hazırlandı. İddianamede sanık Arkun'un 35 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. Özer Arkun'un tartışma sırasında sevgilisine fırlattığı su dolu bardak da silah olarak kabul edildi.