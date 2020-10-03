  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Sarmaşık Özer Arkun için 35 yıl hapis istemi

için 35 yıl hapis istemi

Özer Arkun için 35 yıl hapis istemi
Giriş Tarihi: 3.10.2020

EVLİLİK hazırlığı yaptığı sevgilisi B.Y'yi darp ettiği iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılan Rubato grubunun solisti Özer Arkun hakkında iddianame hazırlandı. İddianamede sanık Arkun'un 35 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. Özer Arkun'un tartışma sırasında sevgilisine fırlattığı su dolu bardak da silah olarak kabul edildi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Özer Arkun için 35 yıl hapis istemi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA