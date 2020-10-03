PERŞEMBE akşamları atv ekranlarında yayınlanan Bir Zamanlar Çukurova, Tüm Kişiler'de en çok izlenen yapım oldu. Dizinin yeni bölümü, Tüm Kişiler'de %8,79 izlenme oranı ve %22,48 izlenme payı alarak birinci oldu. Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği 'Bir Zamanlar Çukurova', görkemli görüntüleri ve usta oyuncu kadrosu ile yine izleyiciden tam not aldı.
Perşembe’nin birincisi Bir Zamanlar Çukurova haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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