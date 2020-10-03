Perşembe’nin birincisi Bir Zamanlar Çukurova

PERŞEMBE akşamları atv ekranlarında yayınlanan Bir Zamanlar Çukurova, Tüm Kişiler'de en çok izlenen yapım oldu. Dizinin yeni bölümü, Tüm Kişiler'de %8,79 izlenme oranı ve %22,48 izlenme payı alarak birinci oldu. Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği 'Bir Zamanlar Çukurova', görkemli görüntüleri ve usta oyuncu kadrosu ile yine izleyiciden tam not aldı.