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Perşembe’nin birincisi Bir

Perşembe’nin birincisi Bir Zamanlar Çukurova
Giriş Tarihi: 3.10.2020

PERŞEMBE akşamları atv ekranlarında yayınlanan Bir Zamanlar Çukurova, Tüm Kişiler'de en çok izlenen yapım oldu. Dizinin yeni bölümü, Tüm Kişiler'de %8,79 izlenme oranı ve %22,48 izlenme payı alarak birinci oldu. Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği 'Bir Zamanlar Çukurova', görkemli görüntüleri ve usta oyuncu kadrosu ile yine izleyiciden tam not aldı.

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