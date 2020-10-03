Sağlıklı beslenmenin temeli öğün düzeninde

Uzmanlara göre günün en değerli öğünlerinden biri olan kahvaltı, sağlıklı beslenme düzeninde önemli bir yere sahip. Çoğu kişinin "işe geç kalıyorum", "kahvaltı için vaktim yok" gibi bahanelerle geçiştirdiği bu öğün, aslında güne daha mutlu ve enerjik başlamanızı sağlıyor.

BU KURALLARI ES GEÇMEYİN

Kahvaltının bir diğer önemli katkısı ise, gün içindeki kan şekeri dengesini sağlaması. Fakat sağlıklı beslenmek için tek dikkat etmeniz gereken konu kahvaltı ile bitmiyor. Akşam yemeğinizin de yeterli ve dengeli olmasına özen göstermelisiniz. Sofranızda yer verdiğiniz besinler, gün içinde tükettiğiniz su miktarı, şeker ve tuz kullanım oranınız gibi birçok dikkat etmeniz gereken etmen bulunuyor. İşte sağlıklı bir yaşam için uzmanların hemfikir olduğu öneriler...



KALBİNİZ İÇİN DENGELİ PROTEİN

YETERLİ ve dengeli miktarlarda tükettiğiniz balık, et, yumurta ve baklagiller gibi protein kaynakları, kalp damar sisteminizden, kas sisteminize kadar vücuda birçok fayda sağlarken, kolesterol kaynağı olan proteinlerin fazla tüketimi çeşitli sağlık sorunlarını da beraberinde getirebilir.



YETERSİZ YAĞ VİTAMİNLERİ ENGELL

YAĞLAR, tıpkı proteinler gibi hormon ve enzimlerin yapısında yer alıyor. Bu nedenle sağlıklı beslenme için yağların dengeli tüketimi büyük önem taşıyor. Yağ içermeyen bir beslenme modeli, yağda eriyen vitaminlerin (A, E, D, K vitaminleri) yetersiz alımına neden olurken, sinir sisteminde ve görme işlevinde düzensizliklere yol açabiliyor.



BU BEYAZDAN KORKMAYIN!

İÇERDİĞİ kalsiyum ve fosfor mineralleriyle kemik ve diş sağlığı için yeri doldurulamaz bir besin grubu olan süt ve süt ürünleri; aynı zamanda B grubu ve D vitaminleri yönünden de en zengin besin gruplarının başında geliyor. Her gün 2-3 su bardağı süt ya da yoğurdu ve 2 kibrit kutusu büyüklüğünde peyniri sofranızdan sakın eksik etmeyin.

AZ TUZ ÇOK SAĞLIK!

İÇERDİĞİ sodyumla vücutta sıvı dengesinin sağlanmasında ve kan basıncının düzenlenmesinde etkin rol oynayan tuz, fazla tüketildiğinde kemiklerde kalsiyum kaybına, vücutta ödeme, hipertansiyona ve buna bağlı kalp hastalıkları ile böbrek rahatsızlıklarına neden olabilir.



SOFRANIZDA ŞEKERE YER VERMEYİN

YÜKSEK miktarda kalori içermesine rağmen, besleyici değeri düşük olan şekerli gıdalar, başta diş sağlığı olmak üzere; diyabet, kalp ve damar hastalıkları ve katarakt gibi birçok sağlık sorununu beraberinde getirebiliyor. Unutmayın, doğa sizin için besinlerde yeterli miktarda şeker sunuyor, ayrıca şeker ilave etmenize gerek yok.



GÜNDE 30 DAKİKA EGZERSİZ

KAZANILMIŞ bir alışkanlık olarak düzenli yapılan fiziksel aktivite, kilo ve stres kontrolünü sağlarken, uyku ve yaşam kalitesini de artırıyor. Günlük hayat tarzınızda yapacağınız küçük değişiklikler, beden ve ruh sağlığınız üzerinde olumlu etkileri beraberinde getirecektir. Sağlıklı bir yaşam için her gün 30 dakika tempolu yürüyüş yapmayı ihmal etmeyin.